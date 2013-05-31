沪综指小幅收跌 5月累计上涨5.6%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海5月31日 - 中国股市沪综指周五收市小跌，但本周录得连续第五周上涨；而5月更是累计上涨5.6%，创今年以来最大单月涨幅。分析师指出，5月份股市的上涨，是在基本面较弱和流动性较宽松的情况下，部分题材股轮番联动效应引发的阶段性反弹，但大盘并未企稳，后期若基本面数据无改善，维持震荡下跌的可能性亦较大。
沪综指.SSEC收报2,300.595点，跌17.154点或0.74%；本周累计上涨0.5%。本月该指数并终结此前连续三月跌势，而此前最大单月涨幅则是去年12月的14.6%。上海A股今日成交额为1,002亿元人民币，上日为1,033亿元。
“这个月是题材股表现较好，比如今天的医药板块，大盘的结构性机会吧，整体还会震荡，因为基本面仍然较弱。”华创证券策略组组长郭艳红认为。
他并指出，流动性宽松是一个中长期的概念，近期央行的公开市场操作有收紧流动性的信号，不排除6月份流动性会趋紧。
尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，本周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下，央行此举显示出数量收缩的意图。
沪深300指数.CSI300收跌1.06%，报2,606.426点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,593.6点，跌1.29%，成交637,626手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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