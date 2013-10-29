沪综指收创近两个月新低

路透北京10月29日 -中国股市沪综指周二创下近两个月收盘新低，但尾市跌幅有所缩减。分析师指出，今日市场有加速调整迹象，不少创业板和中小板股票因估值背离明显，本身回调压力较大，沪市大盘亦受到拖累，不过尾市买盘逢低吸纳令股指扳回大多数跌幅。

沪综指.SSEC收报2,128.864点，下跌5.005点或0.23%，日低曾至2,093.197点，跌幅1.91%；上一收盘低点为9月5日的2,122.43点。上证A股今日成交额为1,170亿元人民币，较上日的777亿元增逾五成。

“创业板市场本身屯积大量获利盘，恐慌套现踩踏。”太平洋证券研究院副院长张伟明指出，创业板目前市盈率（PE）近60倍，按历史经验来看，创业板已至估值顶部。另外昨晚美国股市上中资网络股暴跌，也加剧了恐慌心理。

深市创业板指数R.CHINEXTTR收跌1.358%，盘中最大跌幅达5.79%。

东北证券分析师沈正阳指出，“三季报快近尾声，不少创业板和中小板股票业绩增长仅个位数，估值背离较厉害，而且金融股的上涨加速这些资金在成长股上的撤离。”

今日中国央行公开市场意外重启逆回购，此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，令估值较低的银行股等金融股今日获得反弹机会。

沪深300指数.CSI300收涨0.26%，报2,372.053点；沪深300指数期货主力11月合约收盘报2,368.2点，涨0.14%，成交991,362手。(完)

(发稿 张晓翀／林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。