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中国财经 | 2013年 3月 25日 星期一 15:13 BJT

沪综指收盘略跌 市场观望气氛趋浓

路透上海3月25日 - 中国股市沪综指周一收市略跌。分析师指出，大盘经过上周的连续上涨后，市场对未来走势看法出现分歧，观望气氛趋浓，尽管地产股走势总体稍强一点，亦未能有效提振大盘，大盘基本是震荡整理之势。

沪综指.SSEC收报2,326.715点，跌1.563点或0.07%；上海A股今日成交额为852亿元人民币，上日为858亿元。

“现在的位置，大家分歧比较大，对于未来走势都比较谨慎。”长江证券分析师宋中庆指出。

他建议称，短期关注的一个重要指标就是成交量，无论放量上行或放量下行，都能反映出市场对短期走势的导向性意见。

沪深300指数.CSI300收跌0.20%，报2,613.097点。沪深300指数4月合约尾盘报2,620.6点，跌0.17%，成交量为723,717手。(完)

(发稿 林琦 ；审校 林高丽)

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