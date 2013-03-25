沪综指收盘略跌 市场观望气氛趋浓

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海3月25日 - 中国股市沪综指周一收市略跌。分析师指出，大盘经过上周的连续上涨后，市场对未来走势看法出现分歧，观望气氛趋浓，尽管地产股走势总体稍强一点，亦未能有效提振大盘，大盘基本是震荡整理之势。
沪综指.SSEC收报2,326.715点，跌1.563点或0.07%；上海A股今日成交额为852亿元人民币，上日为858亿元。
“现在的位置，大家分歧比较大，对于未来走势都比较谨慎。”长江证券分析师宋中庆指出。
他建议称，短期关注的一个重要指标就是成交量，无论放量上行或放量下行，都能反映出市场对短期走势的导向性意见。
沪深300指数.CSI300收跌0.20%，报2,613.097点。沪深300指数4月合约尾盘报2,620.6点，跌0.17%，成交量为723,717手。(完)
(发稿 林琦 ；审校 林高丽)
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