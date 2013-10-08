沪综指节后首日收升逾1%

路透上海10月8日 - 中国股市沪综指周二收市上涨逾1%，迎来国庆长假后的开门红。分析师指出，在长假期间公布的经济数据继续透出企稳信号，经济大环境的稳定令投资者信心稍增，小盘股和题材股的炒作热情仍高。不过总体成交量放大有限，估计大盘震荡格局近期还将延续。

沪综指.SSEC收报2,198.199点，涨23.534点或1.08%，上证A股今日成交额为1,147亿元人民币，上日为886亿元。

“国庆期间没有太多利空因素，大家仍聚焦于国内较好的经济数据以及未来政策导向预期。节前炒作小盘股和题材股的特点仍旧延续，炒作热情较高。”中原证券分析师张刚称。

因国庆假期，中国股市自上周二(10月1日)起持续休市，今日才恢复交易。

中国国家主席习近平指出，中国经济增速处于合理区间和预期目标内，经济基本面是好的。稍早公布的中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)创下17个月高点。不过亦有业内人士指出，官方PMI环比仅微幅上涨且低于预期。这和汇丰PMI终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。

知名投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌今日报告称，三季度中国经济强劲复苏，但增长势头可能逐渐消退。报告将第三季中国国内生产总值（GDP）增速调高至7.7%，并将明年增长预测由原先的7.2%调高至7.3%。

沪深300指数.CSI300收升1.36%，报2,441.811点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,441.4点，升1.37%，成交591,528手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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