沪综指小幅收升 个股走势强劲

首季香港IPO集资额按年降53% 全年计仍有望占全球三甲--德勤
路透香港4月7日 - 专业服务机构德勤周五称，今年第一季香港IPO（首次公开发售）集资额按年下降53%，因缺乏大型新股支撑，惟全年计仍有望占全球三甲位置。
路透北京5月21日 - 中国股市沪综指周二震荡小幅收升刷新近两个月高位，并连续第五日上涨。虽然2,300点附近多空争夺加剧，但深市创业板仍延续此前升势，个股走势依然强势。分析师预计，市场短期强势可持续，但上升节奏料将有所反复，下一阻力点位将是2,350点。
沪综指.SSEC收报2,305.114点，涨5.128点或0.22%，此前收盘高位为3月25日的2,326.715点。上海A股今日成交额为1,128亿元人民币，上日为1,285亿元创近两个半月最大。
东北证券分析师沈正阳表示，“今日中小及创业板走强显示市场发展格局未变，方向料继续向上，因基本面未变，投资者情绪改善令市场面因素乐观。”
他并分析指出，目前市场格局改善是由于流动性较好，全球放钱，海外涨得比较多。同时，大宗商品走势较弱令成本压力改善，因而存在经济复苏的条件。另外市场对改革红利有所期待，整体股价也不贵。
深圳创业板综合指数.CHINEXTC今日大涨2.27%，汇冠股份(300282.SZ)、华录百纳(300291.SZ)等九只股票涨停。
沪深300指数.CSI300收涨0.2%，报2,614.853点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,605.2点，涨0.26%，成交565,429手。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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路透香港4月7日 - 专业服务机构德勤周五称，今年第一季香港IPO（首次公开发售）集资额按年下降53%，因缺乏大型新股支撑，惟全年计仍有望占全球三甲位置。
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
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