沪综指收升至逾一个月新高

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京11月28日 -中国股市沪综指周四收升至逾一个月新高。分析师表示，今日以有色金属、煤炭板块为代表的周期性蓝筹股出现集体上涨，带动大盘指数继续走高，但午后大盘出现明显回落，显示短期大盘上涨动力不足。
沪综指.SSEC收报2,219.372点，涨18.30点或0.83%；上证A股今日成交额1,194亿元人民币，上日为1,020亿元，较上一交易日放大近两成。
“蓝筹股难以出现持续性上涨，这些周期性个股就是一个反弹。”中银国际证券分析师周荣华表示，从过往周期性行业反弹的特征来看，特点就是时间短，速度快，呈现脉冲式的特征，持续性不强。
周四国务院发布意见称将研究减轻煤炭企业税费负担，促进煤炭工业转型升级。
他表示，今日煤炭板块受行业层面利好政策的刺激继续反弹，近期煤炭价格持续走高亦有支持作用，但基本面未明确出现反转之前该板块反弹的持续性不强。
国家统计局今日公布1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额比去年同期增长13.7%。周荣华称，今日数据显示经济增速有所放缓，目前经济数据很难支持传统产业出现趋势性上涨。
沪市安源煤业(600397.SS) 收涨10.07%，报5.03元。
沪深300指数.CSI300收报2,439.530点，涨1.03%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,448.8点，涨1.22%，成交816,243手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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