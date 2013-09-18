沪综指缩量小幅收升 中秋节前市场谨慎观望

路透上海9月18日 - 中国股市周三缩量小幅收升。尽管昨日大盘重挫，但市场预期美联储仅宣布小幅缩减购债规模，今日场内情绪趋缓和，不过在中秋节假期前，观望气氛浓厚。分析师指出，因资金面和经济数据表现尚有不确定性，料大盘节后继续谨慎震荡。

沪综指.SSEC收报2,191.851点，涨6.291点或0.29%；本周累计跌1.98%，创两个月最大单周跌幅，并结束此前连续三周涨势。上证A股今日成交额为1,009亿元人民币，上日为1,321亿元。

“今天市场情绪还是受美联储会议的影响表现比较谨慎，不过美股隔夜表现不错，市场比昨日要更淡定一些。”湘财证券分析师朱礼旭指出。

因中秋节假期，中国股市本周四至周五休市。

他并认为，国庆节前市场因为节日因素料可能继续震荡，不过之后10月份走势短期可相对乐观。

美国股市周二上涨，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束为期两日政策会议后将宣布仅小幅缩减刺激计划。美联储经济刺激计划一直对股市和其他资产提供强劲支撑。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始举行政策会议，讨论是否缩减其购债计划，又称量化宽松政策。许多投资人预期，美联储主席贝南克在会议后将公布把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元，且维持近零利率不变。

沪深300指数.CSI300收升0.21%，报2,432.510点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,436.0点，跌0.11%，成交170,487手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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