上证所出新规遏制爆炒新股

路透上海3月9日电---上海证券交易所昨日颁布新规称,将加强首次公开发行股票的交易监管工作,防控新股炒作,沪市当日盘中换手率达到80%即停牌至收盘前五分钟,比此前深市停牌新规略宽一些.

刊登在上海交易所的通知显示,新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上,当天仅停牌一次,停牌持续时间为30分钟,停牌时间达到或超过14点55分的,当天14点55分复牌.

盘中成交价格较当天开盘价上涨或下跌20%以上或盘中换手率达到80%以上,停牌时间持续到当天14点55分.

与此同时,上证所将重点监控异常交易行为.对情节严重的交易账户,给予限制账户交易的纪律处分,并计入诚信档案;对情节特别严重的,将上报证监会查处.

深交所3月7日晚也发布新规,当股票上市首日出现"盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%"以及"盘中换手率达到或超过50%"两种情形之一的,就可以对其实施临时停牌到下午2点57分.

上海证券报周五援引证监会主席郭树清表示,深交所临时停牌措施是对投资者的提醒和保护,也是提倡大家自觉规避风险,希望这一措施是"是暂时性的、过渡性的".(完)

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--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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