上证所出新规遏制爆炒新股

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月9日电---上海证券交易所昨日颁布新规称,将加强首次公开发行股票的交易监管工作,防控新股炒作,沪市当日盘中换手率达到80%即停牌至收盘前五分钟,比此前深市停牌新规略宽一些.
刊登在上海交易所的通知显示,新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上,当天仅停牌一次,停牌持续时间为30分钟,停牌时间达到或超过14点55分的,当天14点55分复牌.
盘中成交价格较当天开盘价上涨或下跌20%以上或盘中换手率达到80%以上,停牌时间持续到当天14点55分.
与此同时,上证所将重点监控异常交易行为.对情节严重的交易账户,给予限制账户交易的纪律处分,并计入诚信档案;对情节特别严重的,将上报证监会查处.
深交所3月7日晚也发布新规,当股票上市首日出现"盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%"以及"盘中换手率达到或超过50%"两种情形之一的,就可以对其实施临时停牌到下午2点57分.
上海证券报周五援引证监会主席郭树清表示,深交所临时停牌措施是对投资者的提醒和保护,也是提倡大家自觉规避风险,希望这一措施是"是暂时性的、过渡性的".(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。