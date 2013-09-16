沪综指因金融股回调小幅收跌

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海9月16日 - 中国股市周一收盘微跌。今日医疗保健板块在“以房养老”消息刺激下走势较好，但此前推动大盘放量走升的金融板块整体出现回调。分析师预计，中秋节前大盘短线料维持横盘震荡，为之后再次上探蓄积力量。
沪综指.SSEC收报2,231.401点，跌4.816点或0.22%；上证A股今日成交额为1,331亿元人民币，上交易日为1,398亿元。
“近期金融板块上涨较多，一些低价周期股跟涨幅度也不小，短期内有调整需要，放假之前维持震荡微调的可行性较大。”东北证券分析师杜长春指出。
他并提到，今日受“以房养老”政策的刺激，老年人未来医疗保健需求有提升预期，相关板块走好，不过难敌大盘整体的调整需求；但是节日过后，若政策方面继续支持，大盘经调整消化后料继续上涨空间仍乐观。
国务院9月13日发布《关于加快发展养老服务业的若干意见》，表示将开展老年人住房反向抵押养老保险试点，这种“以房养老”的投融资政策并刺激了市场相关板块。
上证银行股指数.SSEBKI今日收跌0.66%，上证医药卫生行业指数.SSEHC则上涨 1.23%。
沪深300指数.CSI300收跌0.42%，报2,478.390点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,482.8点，跌0.45%，成交588,745手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。