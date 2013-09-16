沪综指因金融股回调小幅收跌

路透上海9月16日 - 中国股市周一收盘微跌。今日医疗保健板块在“以房养老”消息刺激下走势较好，但此前推动大盘放量走升的金融板块整体出现回调。分析师预计，中秋节前大盘短线料维持横盘震荡，为之后再次上探蓄积力量。

沪综指.SSEC收报2,231.401点，跌4.816点或0.22%；上证A股今日成交额为1,331亿元人民币，上交易日为1,398亿元。

“近期金融板块上涨较多，一些低价周期股跟涨幅度也不小，短期内有调整需要，放假之前维持震荡微调的可行性较大。”东北证券分析师杜长春指出。

他并提到，今日受“以房养老”政策的刺激，老年人未来医疗保健需求有提升预期，相关板块走好，不过难敌大盘整体的调整需求；但是节日过后，若政策方面继续支持，大盘经调整消化后料继续上涨空间仍乐观。

国务院9月13日发布《关于加快发展养老服务业的若干意见》，表示将开展老年人住房反向抵押养老保险试点，这种“以房养老”的投融资政策并刺激了市场相关板块。

上证银行股指数.SSEBKI今日收跌0.66%，上证医药卫生行业指数.SSEHC则上涨 1.23%。

沪深300指数.CSI300收跌0.42%，报2,478.390点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,482.8点，跌0.45%，成交588,745手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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