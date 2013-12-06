沪综指受金融股拖累小幅收跌

辉山乳业大股东在公司股价暴跌当日减持逾2.5亿股--联交所资料

路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。