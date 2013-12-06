沪综指受金融股拖累小幅收跌

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京12月6日 -中国股市沪综指周五连续第二日小幅收跌。分析师表示，今日券商、银行等金融股走弱，整体大盘上涨乏力，全日围绕五日均线2,232点窄幅震荡，料短期大盘以区间震荡走势为主。
沪综指.SSEC收报2,237.108点，跌9.955点或0.44%；不过本周累计升0.75%，已连续第四周上涨。上证A股今日成交额921亿元人民币，上日为1,056亿元。
“金融股除券商以外，银行本身现在缺乏弹性，很难能够持续上涨。”国都证券分析师肖世俊表示，前期领涨的券商股亦处于技术性调整中。
上证180金融指数.SSE180FI今日收跌1.1%，跑输大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,452.287点，跌0.64%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,467.4点，跌0.61%，成交579,875手。(完)
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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