沪综指震荡近收平 经济数据转暖略缓和市场悲观预期

路透北京6月3日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。小长假期间汇丰和中采PMI先后回升，分析师指出，其表明经济短期下滑风险降低，加之政策面的微刺激措施，令场内悲观预期有所减弱，大盘短期维持震荡格局。

沪综指.SSEC收报2,038.305点，微跌0.907点或0.04%，上证A股今日成交额592亿元人民币，上日为622亿元。

“最近是反弹了一下，市场对整个经济的预期比前期还是要好了一些。”方正证券策略分析师陈敏称，目前市场处于预期与实际经济情况不断调整修正的过程中。

他表示，从最近公布的经济数据来看，前期汇丰PMI预览值和端午节期间公布的中采PMI数值回升略超市场预期，说明目前整个经济已经处于企稳的状态，但并非已走出低谷，整个经济目前仍处于不温不火的状态。

最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。不过其中新出口订单创49个月高点，新订单亦重返荣枯线。

陈敏同时指出，近期中石化改革和新疆油气开放等消息频传，市场预期油气领域的改革开放力度有所加大，今日油气板块在消息刺激下有所表现。

泰山石油(000554.SZ)、恒逸石化(000703.SZ)涨停报收，上海石化(600688.SS)收涨6.94%。

沪深300指数.CSI300收报2,149.918点，跌0.30%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,139.4点，跌0.59%，成交496,141手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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