沪综指缩量连续第三日收跌

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京12月12日 -中国股市沪综指周四连续第三日收跌，A股成交额创一个月新低。分析师表示，今日大盘股与中小盘股分化明显。受再融资消息提振，创业板继续强势反弹，但金融股疲弱对指数形成拖累，短期大盘料仍以震荡整理为主。
沪综指.SSEC收报2,202.796点，跌1.370点或0.06%，上证A股今日成交额758亿元人民币，较上日942亿元缩减两成，此前低位为11月14日的719亿元。上证银行股指数.SSEBKI今日收跌0.55%。
“经济数据下行对市场构成压力，但是会议的密集召开带来的政策红利给市场形成支撑，主板市场形成涨跌两难的震荡格局。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，这些会议主要包括正在召开的中央经济工作会议，以及将要召开的城镇化会议和中央农村工作会议。
创业板指数P今日收涨2.797%。
中国证券报周四报导称，正在酝酿推出的创业板再融资管理办法核心思路是推进再融资市场化，由市场决定公司再融资额度和价格。
沪深300指数.CSI300收报2,410.015点，跌0.11%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,416.8点，跌0.01%，成交458,982手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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