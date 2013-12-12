沪综指缩量连续第三日收跌

路透北京12月12日 -中国股市沪综指周四连续第三日收跌，A股成交额创一个月新低。分析师表示，今日大盘股与中小盘股分化明显。受再融资消息提振，创业板继续强势反弹，但金融股疲弱对指数形成拖累，短期大盘料仍以震荡整理为主。

沪综指.SSEC收报2,202.796点，跌1.370点或0.06%，上证A股今日成交额758亿元人民币，较上日942亿元缩减两成，此前低位为11月14日的719亿元。上证银行股指数.SSEBKI今日收跌0.55%。

“经济数据下行对市场构成压力，但是会议的密集召开带来的政策红利给市场形成支撑，主板市场形成涨跌两难的震荡格局。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，这些会议主要包括正在召开的中央经济工作会议，以及将要召开的城镇化会议和中央农村工作会议。