沪综指近收平 高位持续震荡大盘调整压力加大

路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，今日大盘在连续五日上涨后，盘中出现反复震荡，调整压力逐步加大。近日市场结构性行情特征依然明显，短线走势或进一步分化。

沪综指.SSEC收报2,430.677点，涨0.645点或0.03%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点；上证A股今日成交2,263亿元人民币，上日为2,269亿元。

“我觉得今天有点涨不动了。”信达证券策略分析师谷永涛称，近期市场热点板块轮动加快，前期涨幅较大、基本面较差的板块回调压力仍大，但权重股可能仍具备上行动力。