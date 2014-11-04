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中国财经 | 2014年 11月 4日 星期二 15:17 BJT

沪综指近收平 高位持续震荡大盘调整压力加大

路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，今日大盘在连续五日上涨后，盘中出现反复震荡，调整压力逐步加大。近日市场结构性行情特征依然明显，短线走势或进一步分化。

沪综指.SSEC收报2,430.677点，涨0.645点或0.03%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点；上证A股今日成交2,263亿元人民币，上日为2,269亿元。

“我觉得今天有点涨不动了。”信达证券策略分析师谷永涛称，近期市场热点板块轮动加快，前期涨幅较大、基本面较差的板块回调压力仍大，但权重股可能仍具备上行动力。

深市创业板指数P收跌0.88%，走势明显弱于沪综指。金固股份(002488.SZ)收跌8.97%。但中字头个股继续保持强势，其中中国交建(601800.SS)、中国中冶(601608.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,513.172点，涨0.02%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,510.4点，跌0.08%，成交612,228手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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