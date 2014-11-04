沪综指近收平 高位持续震荡大盘调整压力加大

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，今日大盘在连续五日上涨后，盘中出现反复震荡，调整压力逐步加大。近日市场结构性行情特征依然明显，短线走势或进一步分化。
沪综指.SSEC收报2,430.677点，涨0.645点或0.03%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点；上证A股今日成交2,263亿元人民币，上日为2,269亿元。
“我觉得今天有点涨不动了。”信达证券策略分析师谷永涛称，近期市场热点板块轮动加快，前期涨幅较大、基本面较差的板块回调压力仍大，但权重股可能仍具备上行动力。
深市创业板指数P收跌0.88%，走势明显弱于沪综指。金固股份(002488.SZ)收跌8.97%。但中字头个股继续保持强势，其中中国交建(601800.SS)、中国中冶(601608.SS)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,513.172点，涨0.02%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,510.4点，跌0.08%，成交612,228手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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