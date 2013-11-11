沪综指缩量微收升 金融股护盘令大盘终结三连跌

路透北京11月11日 -中国股市沪综指周一微收升终结此前三连跌，但A股成交创下三个半月新低。分析师表示，今日地产板块受京沪深二套房首付加码消息的影响调整比较明显，但午后金融板块护盘带动指数止跌回升。因三中全会仍在召开，市场观望情绪较浓，导致量能萎缩明显。

沪综指.SSEC收报2,109.471点，涨3.344点或0.16%。上证A股今日成交额为598亿元人民币，较上周五701亿元萎缩一成半，此前成交低点为7月31日的593亿元。

不过他指出，明天十八届三中全会将闭幕，市场对于会议决议的判断感觉上还是偏正面的，上周五股指期货多头增仓多单，也说明期指多头对于会议的结果还是比较期待。另外，周末公布的经济数据基本符合市场预期，工业产出增加进一步确认了基本面的回暖，对大盘有支撑作用。