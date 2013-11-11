沪综指缩量微收升 金融股护盘令大盘终结三连跌

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京11月11日 -中国股市沪综指周一微收升终结此前三连跌，但A股成交创下三个半月新低。分析师表示，今日地产板块受京沪深二套房首付加码消息的影响调整比较明显，但午后金融板块护盘带动指数止跌回升。因三中全会仍在召开，市场观望情绪较浓，导致量能萎缩明显。
沪综指.SSEC收报2,109.471点，涨3.344点或0.16%。上证A股今日成交额为598亿元人民币，较上周五701亿元萎缩一成半，此前成交低点为7月31日的593亿元。
“午后金融（股）翻红，还是暂时只能说是护盘。”方正证券研究所分析师黄涛说。
不过他指出，明天十八届三中全会将闭幕，市场对于会议决议的判断感觉上还是偏正面的，上周五股指期货多头增仓多单，也说明期指多头对于会议的结果还是比较期待。另外，周末公布的经济数据基本符合市场预期，工业产出增加进一步确认了基本面的回暖，对大盘有支撑作用。
国家统计局上周六公布，10月规模以上工业增加值同比增长10.3%，比9月加快0.1个百分点。
沪深300指数.CSI300收涨0.34%，报2,315.889点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,314.8点，涨0.05%，成交628,333手。(完)
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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