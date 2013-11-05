沪综指先抑后扬小幅收升

路透北京11月5日 -中国股市沪综指周二先抑后扬小幅收升。今日银行股因受银监会可能出台同业业务管理办法传闻出现下跌，但整体而言，受小盘股强劲反弹带动，及央行公开市场逆回购继续操作鼓舞，大盘向上动能有所增加。

沪综指.SSEC收报2,157.240点，涨7.606点或0.35%；上证A股今日成交额为778亿元人民币，上日为662亿元.

“今天小盘股超跌反弹，虽然还不能算企稳，但基本也到了调整的尾部阶段，大盘企稳向上的概率增加。”浙商证券策略分析师戴康认为。

深圳创业板指数P今日收盘上涨3.073%。

他并指出，近期地产调控的思路转变越来越清晰，未来会逐步增加供给，房地产板块虽然仍有房价上涨面临调控的压力，但整体估值修复向上的可能性较大；而若房地产向好，银行股也就不会有大的问题。

另外，李克强总理近日的发言显示在GDP增长没有突破下限的情况下，货币政策仍难有大的放松，市场对流动性仍有谨慎情绪；不过今日公开市场继续逆回购，仍然对市场信心有所提振。

中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。

继上周重启逆回购之后，中国央行公开市场周二再延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成且中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期；但若随着财政性存款投放以及外汇占款继续回暖，亦不排除有停止逆回购操作的可能性。

沪深300指数.CSI300收升0.14%，报2,383.769点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,383.2点，升0.09%，成交701,664手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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