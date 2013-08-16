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中国财经 | 2013年 8月 16日 星期五 11:34 BJT

沪综指在权重股短暂触及涨停带动下一度大涨

路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五早盘在权重股集体涨势强劲带领下一度大涨逾5%，其中石油石化和银行股等权重板块瞬间涨停，之后涨幅回落。

本地时间11:23时，沪综指.SSEC大涨2.62%，稍早涨幅一度涨逾5%。早盘11点开始，包括工商银行(601398.SS)、交通银行(601328.SS)、中国石化(600028.SS)等一度触及涨停，随后涨幅缩小。(完)

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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