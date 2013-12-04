沪综指放量升至近三个月新高

路透北京12月4日 -中国股市沪综指周三放量收升1.3%，至近三个月收盘新高。分析师指出，今日大盘高开高走，个股板块呈普涨态势，其中上海自贸区为首的改革概念股领涨，再度激发场内人气，短线指数仍可看高一线。

沪综指.SSEC收报2,251.762点，涨29.092点或1.31%，上一收盘高点为9月12日的2,255.60点；上证A股今日成交额1,351亿元人民币，较上日1,006亿元大增逾三成。

“证监会明确了IPO重启的时间表以后呢，行情发生了比较明显的逆转，利空出尽变成利好。”招商证券分析师章红宝指出，IPO开闸的负面情绪逐步被市场消化，新股发行重启前，管理层应该着意为新股发行营造一个良好的市场环境。

今日上海自贸区概念股浦东金桥(600639.SS)与外高桥(600648.SS)等均收于涨停位。他认为，短期自贸区板块作为市场热点可能还会持续一段时间。

央行上海总部副主任兼上海分行行长张新周二指出，大部分有关自贸区的金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。

沪深300指数.CSI300收报2,475.135点，涨1.32%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,482.2点，涨1.08%，成交825,384手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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