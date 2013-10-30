沪综指缩量收涨1.5% 电力及能源股领涨

路透北京10月30日 -中国股市沪综指周三收涨约1.5%。分析师指出，在电力及能源股等强势上涨的引领下，今日大盘出现企稳回升迹象，市场热点有所增多。不过大盘技术性反弹特征较明显，成交明显萎缩。就目前基本面而言，大盘后市大幅上涨的可能性不大。

沪综指.SSEC收报2,160.463点，上涨31.599点或1.48%。上证A股今日成交额为951亿元人民币，较上日的1,170亿元减近两成。

“大盘在昨天下跌后企稳，显示2,100点的支撑力度还是比较强，后面回升的可能性较大。”东北证券策略分析师杜长春认为，大盘前期在中小盘股领跌的拖累下连续下探，本身就存在技术性反弹需要。

不过他指出，四季度的基本面还是比较弱，这可能会对大盘近期的上涨空间形成制约。

十八届三中全会临近，令市场对改革题材较为重视，被视为改革重头戏之一的能源体制改革在个股上已有反应，电力能源股走势颇强，例如国电电力(600795.SS)收涨5.22%。

沪深300指数.CSI300收涨1.49%，报2,407.471点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,397.2点，涨1.77%，成交792,045手。(完)

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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