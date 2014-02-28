沪综指连续第三日收升 券商及新能源股等领涨

人民币收盘微跌机构无意出手 小长假临近汇价仍缺乏方向
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。
路透上海2月28日 -中国股市沪综指周五连续第三日收盘小涨。分析师指出，在前两日银行石化股强力护盘后，今日场内人气稍稳，抛压有所减弱，大多数个股出现技术性反弹，不过力度较小，且银行石化等大盘股上冲势头趋弱，大盘全日呈现震荡走势，券商及新能源、网络安全等题材股涨幅居前。
沪综指.SSEC收报2,056.302点，涨8.948点或0.44%；本周累则下跌2.72%，此前最大单周跌幅为1月10日当周的3.35%。上证A股今日成交额955亿元人民币，上日为1,127亿元。
“中石化(600028.SS)稳住了大盘，卖压减少，相当多个股出现技术性反弹。”长江证券分析师宋中庆指出，3月初中国将公布最新的宏观经济数据，这能让人对经济走向看得更清楚，因此不少投资者短期持观望态度。
沪深300指数.CSI300收报2,178.971点，升1.15%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,169.2点，涨1.02%，成交820,559手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
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