沪综指收跌 结束连续四日反弹

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京7月4日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌，结束此前连续四日反弹，沪深两市中小市值个股走势出现分化，回调压力加大 。分析师指出，当前经济阶段性企稳，大盘短期有望维持震荡走势，但上市公司半年报及年中中央对下半年宏观政策的定调等都将影响后市运行。
沪综指.SSEC收报2,059.375 点，跌3.854点或0.19%，该指数全周累计上涨1.1%；上证A股今日成交835亿元人民币，上交易日为961亿元。
“创业板反弹幅度比较大了，短期面临回调风险，但大盘指数相对比较安全，因为像房地产、军工、制造、金融等板块还是有所企稳。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
新股方面，近日9只已上市新股均涨停报收。他并指出，按之前的市盈率计算大部分新股发行价格有所低估，故上市后受热捧，但经过连续上涨后，后市空间已经不大。
创业板指数P收跌0.77%，通裕重工(300185.SZ)收跌7.78%。
沪深300指数.CSI300收报2,178.695点，跌0.07%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,166.8点，跌0.06%，成交446,751手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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