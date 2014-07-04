沪综指收跌 结束连续四日反弹

路透北京7月4日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌，结束此前连续四日反弹，沪深两市中小市值个股走势出现分化，回调压力加大 。分析师指出，当前经济阶段性企稳，大盘短期有望维持震荡走势，但上市公司半年报及年中中央对下半年宏观政策的定调等都将影响后市运行。

沪综指.SSEC收报2,059.375 点，跌3.854点或0.19%，该指数全周累计上涨1.1%；上证A股今日成交835亿元人民币，上交易日为961亿元。

新股方面，近日9只已上市新股均涨停报收。他并指出，按之前的市盈率计算大部分新股发行价格有所低估，故上市后受热捧，但经过连续上涨后，后市空间已经不大。