沪综指收升并创一年半新高 经济数据影响逐步淡化

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海9月12日 - 中国股市沪综指周五收市上涨，并创下一年半新高。分析师指出，近期大盘连续调整三天后，获利抛压有所减弱，而且经济数据不利影响亦基本被淡化，股指今日再度上攻，题材股相对活跃。
沪综指.SSEC收报2,331.950点，涨20.271点或0.88%，此前高点为去年3月6日的2,347.18点。本周累计上涨0.24%。上证A股今日成交1,618亿元人民币，上日为三年半高点1,969亿元。
“现在的特征是不讲基本面，只讲市场面，走势偏强。”东北证券分析师沈正阳指出，从技术图形看，大盘重归5日均线之上，预示短期将走强。不过，因银行地产等蓝筹股上攻动能不足，因此股指下周初将呈现强势震荡走势，而非大幅上扬。
周四公布的中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长。PPI数据的疲弱，给昨日股市大盘增添了一些调整压力。
他还表示，近日题材股相当活跃，成为大盘保持适度活力的动力源泉，今日小市值概念股、电力改革概念股等表现较强。
沪深300指数.CSI300收报2,438.358点，涨0.61%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,443.8点，涨0.80%，成交751,860手。（完）
(发稿 林琦；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。