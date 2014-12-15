沪综指震荡收升0.5% 基建板块大涨提振市场人气

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月15日 - 中国股市沪综指周一震荡收升，基建板块大涨提振市场人气。分析师称，本周新股开始发行对资金面压力较大，权重蓝筹股仍存在回调压力，短期大盘以震荡休整为主；不过整体市场人气仍较高，计算机、基建等板块交投活跃，带动股指盘中探底回升。
沪综指.SSEC收报2,953.42点，涨15.25点或0.52%，上证A股今日成交4,109亿元人民币，上个交易日为4,199亿元。
“整体大盘指数短期要继续往上压力比较大，但是权重蓝筹调整的时候，可能成长股或者一些主题股资金入场还是比较活跃，结构性机会还是比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，明年要达到稳定经济增长目标，很重要的手段可能仍是加大以水利、高铁为主的基础建设投资，扩大财政赤字。
年内最后一批12只新股发行时间确定。最新公告显示，12月批次新股申购时间主要集中在12月19日和22日两个交易日。除葵花药业18日（本周四）率先申购以及澳新股份于23日垫底申购之外，国信证券等六股19日集中申购；而春秋航空等四股均在22日（下周一）申购。据统计，上述12家新股拟募资额合计逾133亿元。
成都路桥(002628.SZ)、中国建筑 (601668.SS)、中国交建(601800.SS)等多只基建股涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,217.23点，涨0.75%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报3,243.4点，涨0.83%，成交1,050,567手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用10.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。