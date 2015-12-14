沪综指收升2.5%创逾一个月最大单日涨幅 数据优于预期利好蓝筹股

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国股市沪综指周一收升2.5%，创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走，周六公布的宏观经济数据整体优于预期，工业增加值超预期反弹，对沉寂已久的蓝筹板块形成一定程度支撑。而明后天将有部分打新资金回流二级市场，增量资金或主要流入权重板块，场内资金提前抢筹博取短期收益。
沪综指.SSEC收报3,520.67点，涨86.09点或2.51%，此前最大单日涨幅为2015年11月4日的4.31%；今日上海A股成交2,766亿元人民币，上日成交量为2,419亿元。
“权重板块加上强周期的品种，应该说是目前市场上涨的主要动力。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并称，中小板和创业板部分题材和概念股前期累计涨幅巨大，因此调整压力较大。打新回流的增量资金进入二级市场将选择低估值的蓝筹板块，存量资金为博取短期收益，提前介入权重股。而技术上看，沪综指60日均线附近存在较强的支撑。
中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增11.2%，1-11月固定资产投资同比增长10.2%，均优于路透调查的预估中值。其中工业增速创下五个月高点，消费增速则为年内新高。
招商证券(600999.SS)、兴业证券(601377.SS)等多只券商股涨停报收，山东黄金(600547.SS)、西部黄金(601069.SS)亦收报涨停。
沪深300指数收报3,711.32点，涨2.86%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,710.6点，涨3.38%，成交17,769手。130亿元额度的沪股通净卖出3.0亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。