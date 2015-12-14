沪综指收升2.5%创逾一个月最大单日涨幅 数据优于预期利好蓝筹股

路透北京12月14日 - 中国股市沪综指周一收升2.5%，创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走，周六公布的宏观经济数据整体优于预期，工业增加值超预期反弹，对沉寂已久的蓝筹板块形成一定程度支撑。而明后天将有部分打新资金回流二级市场，增量资金或主要流入权重板块，场内资金提前抢筹博取短期收益。

沪综指.SSEC收报3,520.67点，涨86.09点或2.51%，此前最大单日涨幅为2015年11月4日的4.31%；今日上海A股成交2,766亿元人民币，上日成交量为2,419亿元。

“权重板块加上强周期的品种，应该说是目前市场上涨的主要动力。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并称，中小板和创业板部分题材和概念股前期累计涨幅巨大，因此调整压力较大。打新回流的增量资金进入二级市场将选择低估值的蓝筹板块，存量资金为博取短期收益，提前介入权重股。而技术上看，沪综指60日均线附近存在较强的支撑。

中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增11.2%，1-11月固定资产投资同比增长10.2%，均优于路透调查的预估中值。其中工业增速创下五个月高点，消费增速则为年内新高。

招商证券(600999.SS)、兴业证券(601377.SS)等多只券商股涨停报收，山东黄金(600547.SS)、西部黄金(601069.SS)亦收报涨停。

沪深300指数收报3,711.32点，涨2.86%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,710.6点，涨3.38%，成交17,769手。130亿元额度的沪股通净卖出3.0亿元。（完）