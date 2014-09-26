沪综指再创19个月收盘新高 获利抛压及外盘令大盘冲高乏力

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海9月26日 - 中国股市沪综指周五连续第四日收升，并再创近19个月收盘新高。分析师指出，因获利抛盘及海外股市疲弱影响，A股今日冲高乏力，但是个股赚钱效应仍在，增量资金入市还在持续，股指仍坚持在高位震荡。
沪综指.SSEC收报2,347.718点，涨2.614点或0.11%；前一收盘高点为去年3月1日的2,359.51点。本周沪综指累计上涨0.78%。A股今日成交1,480亿元人民币，上日为1,890亿元。
“你看外盘跌了蛮多，A股现在的走势算是强的，看来多头资金还未撤离。”东北证券分析师沈正阳指出。
美国股市周四急跌超过1%，标普500指数.SPX录得7月以来单日最大跌幅，而香港股市周五亦追随下跌，恒生国企指数.HSCE午后跌幅达0.45%。
他还表示，近期A股大盘上升斜率已开始走缓，上攻势头放慢，但还未到逆转的时候，当然短期内大盘的波动亦可能加大。
沪深300指数.CSI300收报2,437.201点，涨0.01%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,452.8点，跌0.11%，成交813,561手。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。