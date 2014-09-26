沪综指再创19个月收盘新高 获利抛压及外盘令大盘冲高乏力

路透上海9月26日 - 中国股市沪综指周五连续第四日收升，并再创近19个月收盘新高。分析师指出，因获利抛盘及海外股市疲弱影响，A股今日冲高乏力，但是个股赚钱效应仍在，增量资金入市还在持续，股指仍坚持在高位震荡。

沪综指.SSEC收报2,347.718点，涨2.614点或0.11%；前一收盘高点为去年3月1日的2,359.51点。本周沪综指累计上涨0.78%。A股今日成交1,480亿元人民币，上日为1,890亿元。

“你看外盘跌了蛮多，A股现在的走势算是强的，看来多头资金还未撤离。”东北证券分析师沈正阳指出。

美国股市周四急跌超过1%，标普500指数.SPX录得7月以来单日最大跌幅，而香港股市周五亦追随下跌，恒生国企指数.HSCE午后跌幅达0.45%。

他还表示，近期A股大盘上升斜率已开始走缓，上攻势头放慢，但还未到逆转的时候，当然短期内大盘的波动亦可能加大。

沪深300指数.CSI300收报2,437.201点，涨0.01%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,452.8点，跌0.11%，成交813,561手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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