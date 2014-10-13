沪综指连两日收跌 地产和煤炭股反弹带动大盘跌幅缩窄

路透北京10月13日 - 中国股市沪综指周一连续第二日收跌。分析师指出，上周大盘逼近2,400点整数关口后，市场观望情绪较为浓厚，静待本周宏观经济数据公布；尽管今日顺势技术调整，但在受政策支持的地产和煤炭股反弹带动下，大盘收盘跌幅明显缩窄。

沪综指.SSEC收报2,366.009点，跌8.531点或0.36%；日低为2,341.124点，跌幅达1.4%。上证A股今日成交1,752亿元人民币，上日为1,920亿元。

“尽管市场短期存在调整的需要，但整体还是强势，体现大盘跌下来盘中也有支撑。”首创证券策略分析师邵帅指出，市场调整的主要动力仍来自于技术性调整，另海外股市走弱也对A股市场产生一定影响。

他提到，上周末海外股市走弱对港股造成一定拖累，基于沪港通的市场预期失去一部分支撑，同时海外大宗商品的走弱对国内资源股的走势也形成一定影响。另中小板综指、创业板指数PCHINEXTP等多个指数目前都处于历史高位，短线市场有调整的压力。

方正证券策略分析师陈敏认为，在政策整体环境难以大幅改变的情况下，市场对政策力度的反应将出现递减效应，而对数据的反应程度可能会加大，如后期经济数据难以证明经济持续走强，市场做多动能趋于减弱。

受美国需求复苏以及低基数效应等影响，中国9月出口同比增速跃升至19个月高点。但全球PMI等先行指标显示欧美复苏恐后继乏力，意味四季度中国出口形势更有可能走稳，而非大幅回升。

中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨0.69%；大同煤业(601001.SS)涨停报收。

中国财政部周六发布通知称，从12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭应税产品包括原煤和以未税原煤加工的洗选煤，煤炭资源税税率幅度为2%-10%。

沪深300指数.CSI300收报2,454.946点，跌0.48%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4收盘报2,454.4点，跌0.44%，成交718,714手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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