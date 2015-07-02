沪综指早盘震荡收跌1.2% 短线有望企稳但抛压仍较大

路透北京7月2日 - 在监管层漏夜出台三大利好后，中国股市周四早盘震荡收跌1.2%，多空双方激烈争夺，开盘后融资平仓盘继续涌出，随后抄底资金进场。

分析师称市场消化杠杆资金离场压力后，短线大盘有望企稳，但反弹空间和持续性并不乐观。

沪综指.SSEC早盘报收4,003.54点，跌50.16点或1.24%，盘中一度下跌逾3%。上证A股今日早盘成交4,025亿元人民币，上日为8,335亿元。

“（大盘）先要稳然后在区间震荡，继续暴跌的概率越来越小。”国都证券策略分析师肖世俊认为，市场在逐步消化高杠杆资金离场所造成的短期压力后，沪综指料将在4,000点一线企稳，但目前包括创业板在内的股票仍存在估值泡沫，部分个股仍有调整压力，每次稍有力度的反弹都将创造离场机会，盘中还会有剧烈震荡。

首创证券策略分析师邵帅表示，现在市场预期极其谨慎和悲观，投资者以观望为主，短线走势仍面临较大杀跌压力。

上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。[nL3S0ZH5JB]证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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