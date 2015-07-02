沪综指早盘震荡收跌1.2% 短线有望企稳但抛压仍较大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月2日 - 在监管层漏夜出台三大利好后，中国股市周四早盘震荡收跌1.2%，多空双方激烈争夺，开盘后融资平仓盘继续涌出，随后抄底资金进场。
分析师称市场消化杠杆资金离场压力后，短线大盘有望企稳，但反弹空间和持续性并不乐观。
沪综指.SSEC早盘报收4,003.54点，跌50.16点或1.24%，盘中一度下跌逾3%。上证A股今日早盘成交4,025亿元人民币，上日为8,335亿元。
“（大盘）先要稳然后在区间震荡，继续暴跌的概率越来越小。”国都证券策略分析师肖世俊认为，市场在逐步消化高杠杆资金离场所造成的短期压力后，沪综指料将在4,000点一线企稳，但目前包括创业板在内的股票仍存在估值泡沫，部分个股仍有调整压力，每次稍有力度的反弹都将创造离场机会，盘中还会有剧烈震荡。
首创证券策略分析师邵帅表示，现在市场预期极其谨慎和悲观，投资者以观望为主，短线走势仍面临较大杀跌压力。
上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。
中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。[nL3S0ZH5JB]证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。