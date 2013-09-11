沪综指再创三个月收盘新高 但涨幅放缓

路透上海9月11日 - 中国股市沪综指周三收盘续创三个月收盘新高，但涨势已放缓。分析师指出，在经历连续两天大幅上扬后，大盘今日原地休整，近期领涨板块--蓝筹股和自贸区概念股上冲动力减弱，令大盘无力继续大幅拉高，不过成交量依然维持高位水平。

沪综指.SSEC收报2,241.268点，涨3.284点或0.15%，此前收盘高点为6月6日的2,242.11点；上海A股今日成交额为1,949亿元人民币，再创2011年3月29日2,010亿元以来高点纪录，上日为1,905亿元。

“今天属于短期休整，前期量放得太急，增量资金虽然在进，但跟不上。”浙商证券分析师王伟俊指出，资金在热点板块之间迁移已比较明显，前期热炒的信息科技板块面临较大的调整压力。

他说，现在还无法判断股指的调整可能会延续多长时间。不过为了今后的行情更加扎实，现在大盘的调整应该稍长一些。

开创军工总装资产上市先河的中国重工(601989.SS)今日复牌后即直接封涨停位4.91元，涨0.45元。 中国一重(601106.SS) 、太原重工(600169.SS)等亦因归入军工资产证券化概念，纷纷收在涨停位。

中国重工周三公告，拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，非公开发行不超过22.08亿股，募集资金至多84.8亿元人民币，用以收购军工重大装备总装资产及业务等,此将开创军工重大总装资产证券化的先河。

沪深300指数.CSI300收升0.32%，报2,482.889点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,479.2点，涨0.81%，成交661,171手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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