沪综指收跌1.8% 概念板块退烧

路透上海10月16日 - 中国股市沪综指周三收跌1.8%。今日消息面上多重负面因素叠加，令前期涨幅较多的自贸区等概念板块及中小盘股大幅调整，主题炒作退烧并拖累大盘也出现较大跌幅。分析师指出，大盘或进入一段调整期，才能蓄积再往上的空间。

沪综指.SSEC收报2,193.074点，跌40.338点或1.81%。上证A股今日成交额为1,378亿元人民币，上日为1,382亿元。

“今天的负面消息较多，前期经济数据的一些利空影响，市场的反应也并不充分，今天就借机发泄一下。”东北证券策略分析师杜长春称。

他并指出，概念板块在今天多重利空的影响下退烧，也是市场回归正常的需要，为后期再往上增加空间。

上证地产类指数.SSEP今日下跌4.24%，创业板指数p收跌3.932%。

今日的负面因素主要有：美国债务上限谈判前市场的谨慎情绪，外资机构降低中国股市评级，有国内策略机构建议10月减仓，以及IPO征求意见稿本周可能发布等。

对于IPO(首次公开发行)何时重启，中国证监会发言人9月末曾表示，重启IPO必须与体制机制改革相结合，证监会正积极制定和准备新股发行体制改革的配套文件和技术措施。

沪深300指数.CSI300收跌1.87%，报2,421.371点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,423.0点，跌1.46%，成交630,721手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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