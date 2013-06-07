沪综指收挫1.4%至逾一个月新低

路透上海6月7日 - 中国股市沪综指周五收挫1.4%至逾一个月新低，并再创一个半月最大单日跌幅。近日流动性紧张局面加剧，令市场人气涣散，大盘亦出现罕见的七连跌。分析师认为，大盘短期内仍有下探压力，能否止跌企稳还要看即将公布的经济数据表现。

沪综指.SSEC收报2,210.898点，大跌31.212点或1.39%；此前收盘低位为5月3日的2,205.5点，最大单日跌幅为4月23日的2.57%。该指数本周累计下跌3.9%，创逾两个月最大单周跌幅。上海A股今日成交额为808亿元人民币，上日为751亿元。

“大盘还是比价弱，资金面偏紧影响了市场的情绪，基本面方面，经济增速下降的容忍度提高对大盘也有压力。”齐鲁证券策略分析师朱礼旭认为。

中国银行间市场周五资金面进一步紧绷，质押式回购利率隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。

沪深300指数.CSI300收跌1.73%，报2,484.160点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,479.2点，跌2.20%%，成交584,560手。(完)

(发稿 徐永； 审校 张喜良)

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