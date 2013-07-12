沪综指收挫1.6% 终结连三日升势

路透上海7月12日 - 中国股市沪综指周五收挫1.6%，终结此前连续三日涨势。分析师指出，因市场对宏观政策预期有所修正，以及蓝筹股T+0传言被否认，金融等蓝筹股率先回调，引发大量获利回吐盘涌出。

沪综指.SSEC收报2,039.486点，跌33.505点，或1.62%，昨日曾收涨3.23%，创下近七个月最大单日涨幅。本周大盘累计上涨1.61%，创两个月最大单周涨幅。上海A股今日成交额为1,028亿元人民币，昨日则创逾四个月单日最大成交额1,308亿元。

“从官方评论看，下半年出台刺激经济政策的可能性较小，而且蓝筹股T+0的传言被否认，因此蓝筹股率先回调，跟风获利盘再杀出，大盘调整并不奇怪。”华泰证券分析师周林指出。

上证180金融指数.SSE180FI今日收挫3.37%。

他并认为，短期内大盘可能还会在目前位置震荡，理论上后续还有一段反弹空间。

此前李克强总理称经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，这帮助稳定了市场预期。不过国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，底线就是年初确定的经济增长目标，并表示这时不应人为刺激，充其量采取一些稳定措施，让经济稳定在一个可持续的中速增长上。

沪深300指数.CSI300收跌2.21%，报2,275.373点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,2263.0点，跌2.34%，成交746,810手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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