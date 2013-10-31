沪综指收盘下跌 市场人气不足令反弹难持续

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京10月31日 -中国股市沪综指周四收市下跌。分析师指出，尽管大盘昨日出现技术性反弹，但因今日盘面缺乏带动人气的领涨热点，市场观望气氛浓厚，令大盘反弹难以持续，重新回归调整势。
沪综指.SSEC收报2,141.614点，下跌18.849点或0.87%；本月该指数累计下跌1.52%，结束此前连续三个月涨势。上证A股今日成交额为885亿元人民币，上日为951亿元。
“前两日市场反弹属技术性调整，市场依然属于弱势调整。”中银国际证券策略分析师周荣华认为，后市策略上依然应以防御为主。
他指出，上市公司三季度业绩基本符合市场预期，由于业绩因素已被市场提前消化，市场反应并不明显。
上海证券报周四报导称，沪深两市上市公司2013年前三季度整体净利润同比增长14.18%，较去年同期1.1%的跌幅有明显好转，其中第三季单季的业绩提升较为明显。
沪深300指数.CSI300收跌1.40%，报2,373.718点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,377.8点，跌0.73%，成交688,127手。(完)
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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