沪综指收盘下跌 市场人气不足令反弹难持续

中国今年经常帐顺差将延续 资本和金融账户逆差有望收窄--外管局（更新版）

路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。