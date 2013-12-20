沪综指跌2% 连跌九日至四个月新低

路透北京12月20日 -中国股市沪综指周五收挫2%至四个月新低，并为连续第九日下跌。分析师表示，今日市场资金面未见明显好转，投资者情绪较为悲观，银行、证券及保险等金融权重股领跌，拖累大盘大幅走低。

沪综指.SSEC收报2,084.794点，跌42.998点或2.02%，本周累计下跌5.1%，创31个月最大单周跌幅。上证A股今日成交额721亿元人民币，上日为614亿元。

“还是和资金面偏紧有关系，资金利率在央行昨天注入流动性之后没有明显的回落，感觉一方面对投资者的情绪有所压制，另一方面利率太高的话对整个市场的估值从理论上来说也是会有压制的。” 中信证券策略分析师张群称。

他表示，短期整个宏观经济的风险，包括地方债的风险和房地产泡沫，银行作为资金主要的融出方在风险没有完全释放的情况下，估值肯定会受到一定的压制。

12月13日闭幕的中央经济工作会议在明确明年工作任务时首次提出，要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。而市场一直等待的地方债审计结果迟迟未出，正加剧市场疑虑和恐慌情绪。

上证金融地产行业指数.SSEFN跌3.15%，走势弱于大盘。交通银行(601328.SS)收跌4.46%报3.86元，尾盘一度几乎触及跌停。

沪深300指数.CSI300收报2,278.136点，跌2.33%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,300.4点，跌2.13%，成交746,717手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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