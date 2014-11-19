沪综指连续第三日收跌 权重股炒作继续退潮拖累大盘

路透北京11月19日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收跌。分析师指出，近几日市场风格明显转换，沪港通快速降温使市场增量资金入市规模有所减少，主题概念股随之出现退潮，此前受益的大盘蓝筹股炒作继续退潮，中小盘个股表现相对活跃。

沪综指.SSEC收报2,450.986点，跌5.38点或0.22%，上证A股今日成交1,669亿元人民币，前一交易日成交1,745亿。

“现在整个市场这块动力不足，沪港通这两天快速降温之后主题概念股出现大幅回调，市场资金又开始重新炒一些成长股。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出，“我觉得现在整体上还是处于一个调整的阶段，调整时间相对还是比较长。”