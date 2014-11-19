沪综指连续第三日收跌 权重股炒作继续退潮拖累大盘

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月19日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收跌。分析师指出，近几日市场风格明显转换，沪港通快速降温使市场增量资金入市规模有所减少，主题概念股随之出现退潮，此前受益的大盘蓝筹股炒作继续退潮，中小盘个股表现相对活跃。
沪综指.SSEC收报2,450.986点，跌5.38点或0.22%，上证A股今日成交1,669亿元人民币，前一交易日成交1,745亿。
“现在整个市场这块动力不足，沪港通这两天快速降温之后主题概念股出现大幅回调，市场资金又开始重新炒一些成长股。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出，“我觉得现在整体上还是处于一个调整的阶段，调整时间相对还是比较长。”
方正证券策略分析师陈敏称，今日市场个股表现活跃，不同板块轮流活跃，市场风格趋于平衡，短期后市有望继续震荡。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.28%；深市创业板指数P收涨1.599%，走势明显强于沪综指。兔宝宝(002043.SZ)、天银机电(300342.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,537.223点，跌0.16%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,541.8点，跌0.34%，成交445,864手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用26.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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