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中国财经 | 2013年 12月 13日 星期五 15:24 BJT

沪综指连四日收跌 市场预期谨慎

路透北京12月13日 -中国股市沪综指周五连续第四日收跌，A股成交额再创一个月新低。分析师表示，为明年定调的中央经济工作会议即将闭幕，市场对明年政策预期偏悲观，大盘低开后低位震荡，周期性行业股票受预期经济增速下调影响表现低迷，但料大盘短期续跌空间已经不大。

沪综指.SSEC收报2,196.075点，跌6.721点或0.31%；本周累计跌1.84%，终结此前连续四周涨势。上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为758亿元，此前成交低位为11月14日的719亿。

“这两天盘面比较低迷，大家可能还是觉得中央会调低明年GDP(国内生产总值)增速的目标，那样的话可能会影响明年周期性行业企业盈利的预期。”国都证券策略分析师肖世俊称。

一年一度的中央经济工作会议已于本周二开幕，但具体闭幕日期并未对外公布，会议将对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。

沪深300指数.CSI300收报2,406.639点，跌0.14%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,414.2点，跌0.16%，成交613,639手。(完)

(发稿 张晓翀/徐永；审校 张喜良)

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