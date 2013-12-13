沪综指连四日收跌 市场预期谨慎

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京12月13日 -中国股市沪综指周五连续第四日收跌，A股成交额再创一个月新低。分析师表示，为明年定调的中央经济工作会议即将闭幕，市场对明年政策预期偏悲观，大盘低开后低位震荡，周期性行业股票受预期经济增速下调影响表现低迷，但料大盘短期续跌空间已经不大。
沪综指.SSEC收报2,196.075点，跌6.721点或0.31%；本周累计跌1.84%，终结此前连续四周涨势。上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为758亿元，此前成交低位为11月14日的719亿。
“这两天盘面比较低迷，大家可能还是觉得中央会调低明年GDP(国内生产总值)增速的目标，那样的话可能会影响明年周期性行业企业盈利的预期。”国都证券策略分析师肖世俊称。
一年一度的中央经济工作会议已于本周二开幕，但具体闭幕日期并未对外公布，会议将对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
沪深300指数.CSI300收报2,406.639点，跌0.14%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,414.2点，跌0.16%，成交613,639手。(完)
(发稿 张晓翀/徐永；审校 张喜良)
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