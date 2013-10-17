沪综指收跌 短期仍有调整压力

路透上海10月17日 - 中国股市沪综指周四连续第三日收跌。美国债务上限谈判暂达成协议，市场忧虑情绪趋缓和，但央行今天公开市场暂停逆回购，令大盘继续承压，市场心态仍显谨慎。分析师指出，创业板有筑顶迹象，也拖累大盘走势，预计短期仍有调整压力。

沪综指.SSEC收报2,188.542点，跌4.532点或0.21%。上证A股今日成交额为1,128亿元人民币，上日为1,378亿元。

“美国债务谈判达成协议虽然使市场情绪缓和了，但创业板目前还有调整惯性，市场心态还是比较谨慎观望。”东莞证券策略分析师费小平称。

他并认为，央行今日在公开市场暂停逆回购，虽然股市表现不会如债市直接，但从流动性角度也是偏空的，不利股市向上动能。

美国参议院领袖周三宣布达成协议以结束政治危机，不过该协议只是提供了一个暂时的解决方案，并未解决共和党和民主党存在分歧的支出和赤字等根本性问题。协议规定将继续向政府拨款直到1月15日，所以美国人在明年初有可能再次看到政府关门。

本周银行间市场流动性充裕，中国央行周四灵活调整公开市场操作方式，暂停了自今年7月底来一直滚动操作的逆回购。交易人士认为，央行的主动变阵旨在将资金“水位”控在合意水平，近期其对流动性管理的审慎态度不改。

沪深300指数.CSI300收跌0.33%，报2,413.330点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,414.6点，跌0.22%，成交295,879手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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