沪综指收挫1.75% 金融地产股领跌

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透北京2月24日 -中国股市沪综指周一收挫1.75%创一个半月最大单日跌幅，并连续第三日下跌。今日市场受地产股负面传闻影响持续低迷，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，负面消息加剧了市场对经济下滑的担忧，对走势起到了推波助澜的作用，但短线料后市跌幅有望减缓。
沪综指.SSEC收报2,076.686点，跌37.007点或1.75%，此前最大单日跌幅为今年1月6日的1.80%；上证A股今日成交额1,069亿元人民币，上日为994亿元。
“如果单纯看房地产的负面消息不足以使大盘表现得这么弱，背后还是叠加了经济下滑压力增大和货币政策并未转向的因素。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，短期市场情绪对负面消息反应剧烈，但实际上房地产行业大面积降价等迹象并未显现，因此后市持续下跌的可能性不大。
此前市场传言近期少数银行暂停房贷。中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.61%，地产板块龙头股万科A(000002.SZ)跌6.56%，创两年来收盘新低。
沪深300指数.CSI300收报2,214.509点，跌2.20%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,206.8点，跌2.43%，成交626,700手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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