沪综指收挫1.75% 金融地产股领跌

路透北京2月24日 -中国股市沪综指周一收挫1.75%创一个半月最大单日跌幅，并连续第三日下跌。今日市场受地产股负面传闻影响持续低迷，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，负面消息加剧了市场对经济下滑的担忧，对走势起到了推波助澜的作用，但短线料后市跌幅有望减缓。

沪综指.SSEC收报2,076.686点，跌37.007点或1.75%，此前最大单日跌幅为今年1月6日的1.80%；上证A股今日成交额1,069亿元人民币，上日为994亿元。

“如果单纯看房地产的负面消息不足以使大盘表现得这么弱，背后还是叠加了经济下滑压力增大和货币政策并未转向的因素。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并指出，短期市场情绪对负面消息反应剧烈，但实际上房地产行业大面积降价等迹象并未显现，因此后市持续下跌的可能性不大。

此前市场传言近期少数银行暂停房贷。中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.61%，地产板块龙头股万科A(000002.SZ)跌6.56%，创两年来收盘新低。

沪深300指数.CSI300收报2,214.509点，跌2.20%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,206.8点，跌2.43%，成交626,700手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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