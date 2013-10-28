沪综指微收升 市场观望气氛浓厚

路透北京10月28日 -中国股市沪综指周一缩量微收升，终结此前连四日跌势。分析师指出，尽管周末基本面和消息面对市场有支撑作用，但前期热炒个股回调仍在继续，场内观望气氛比较严重，大盘今日整体呈现窄幅震荡走势。

沪综指.SSEC收报2,133.869点，微涨0.914点或0.04%；上证A股今日成交额为777亿元人民币，较上日的994亿元减逾两成。

“周末出台的经济指标，对基本面是利好。”方正证券研究所分析师黄涛指出，周末国研中心有关“383”改革路线图亦对市场走强产生支撑，上周连续下跌势头有所放缓。

不过他认为，近期三季报陆续公布，显示有些公司的业绩不如预期，前期涨幅过大的股票有继续回调的风险，场内观望气氛比较严重。

国家统计局周日公布，1-9月中国规模以上工业企业实现利润总额同比增长13.5%，而1-8月时为12.8%。而据中新社周六报导，国务院发展研究中心近日公开其为十八届三中全会提交“383”改革方案总报告全文，提出今后几年必须在深化改革开放、转变发展方式上取得实质性进展。

沪深300指数.CSI300收跌0.11%，报2,365.954点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,364.4点，涨0.28%，成交587,663手。(完)

(发稿 张晓翀／林琦；审校 张喜良)

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