沪综指近收平 市场静待政策指引

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透北京12月10日 -中国股市沪综指周二收市近持平。分析师表示，备受瞩目的中央经济工作会议今日开幕，虽然对新型城镇化相关个股有所提振，但投资者仍多倾向观望，以等待会议为明年宏观政策定调，而今日基本符合预期的宏观数据亦影响有限，大盘维持窄幅整理走势。
沪综指.SSEC收报2,237.492点，微跌0.708点或0.03%；上证A股今日成交额952亿元人民币，上日为843亿元。
“整体来说，市场对这个（中央经济会议）也比较期待，短期还是有一个利好的效应，但是也不会有特别多的超预期的东西，幅度就会比较小一些。”信达证券策略分析师艾宜称。
新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议已于今日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。
沪深300指数.CSI300收报2,453.322点，涨0.10%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,463.6点，涨0.01%，成交595,575手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。