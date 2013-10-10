沪综指收跌 终结四连涨

中国太保去年净利同比下降32% 受投资收益下降等影响
路透上海3月30日 - 中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司周三晚间发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
路透上海10月10日 - 中国股市沪综指周四收跌，终结此前连续四日涨势。今日有关自贸区将推国际板传言令市场承压，但在上证所中午否认后，大盘仍无起色。分析师认为，流动性紧张及政策观望情绪下，近期股市料呈现窄幅震荡局面。
沪综指.SSEC收报2,190.929点，跌20.840点或0.94%，上证A股今日成交额为1,362亿元人民币，上日为1,176亿元。
“国际板短期内推出的可能性不大，...今日市场的负面情绪(还)有美国债务违约，以及国内流动性等方面。”东北证券分析师杜长春认为。
针对市场有关借道上海自由贸易区推出国际板的传言，上海证券交易所周四中午通过官方微博予以否认，称至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。
沪深300指数.CSI300收跌0.99%，报2,429.317点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,426.8点，跌0.78%，成交691,075手。(完)
(发稿 徐永；审校 张喜良)
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