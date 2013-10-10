沪综指收跌 终结四连涨

路透上海10月10日 - 中国股市沪综指周四收跌，终结此前连续四日涨势。今日有关自贸区将推国际板传言令市场承压，但在上证所中午否认后，大盘仍无起色。分析师认为，流动性紧张及政策观望情绪下，近期股市料呈现窄幅震荡局面。