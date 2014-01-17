沪综指收跌并创五个半月低点

路透北京1月17日 -中国股市沪综指周五收跌，并创下五个半月来收盘低点。分析师表示，今日市场人气依旧低迷，热点散乱，而IPO重启后首只上市新股纽威股份(603699.SS)表现强劲，大家担忧未来新股继续发行和上市将持续分流资金面，大盘总体呈现弱势震荡格局。料短期市场下破2,000点关口的可能性较大。

沪综指.SSEC收报2,004.949点，跌18.752点或0.93%，上一收盘低点为7月31日的1,993点；本周累计下跌0.41%，为连续第三周下跌。上证A股今日成交额570亿元人民币，上日为627亿元。

“IPO发行分流资金，春节前流动性紧张再加上美联储QE退出缩减负债规模的预期都构成目前流动性偏紧的压力，股市在此背景下破2,000点的概率比较大。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

纽威股份周五首日上市，以集合竞价上限21.19元开盘，9:30开始连续交易后，瞬间即触及监管层设定的临时停牌标准，被停牌半小时，之后大多时间保持横盘，尾市拉升，收报25.36元，较发行价大涨43.49%。

沪深300指数.CSI300收报2,178.488点，跌1.51%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,199点，跌1.11%，成交622,057手。（完)

(发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。