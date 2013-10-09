沪综指收市小涨 再陷横盘整理格局

路透上海10月9日 - 中国股市沪综指周三收盘小涨。分析师指出，昨日大盘的上涨已将国内经济数据趋稳的利好因素基本消化，沪综指缺乏大的涨跌诱因，只能在2,200点附近横盘整理，概念和题材股的炒作依然热络，直至尾市大盘涨势略有加快。

沪综指.SSEC收报2,211.769点，涨13.570点或0.62%，上证A股今日成交额为1,176亿元人民币，上日为1,147亿元。

“目前大盘不可能大涨大跌，没有理由啊。PMI数据还不错，但大盘股又多为周期股，不具备引领股指上涨的能力。”长江证券分析师宋中庆指出，短期内大盘预计维持横向震荡，个股行情流行。

此前公布的中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)创下17个月高点。不过亦有业内人士指出，官方PMI环比仅微幅上涨且低于预期。这和汇丰PMI终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济增速料企稳回升至7.8%，但随着政策“微刺激”效应暂告一段落，且未来政策基调预计再度回归调结构、促改革，四季度经济增速可能小幅回落。

沪深300指数.CSI300收升0.48%，报2,453.583点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,449.8点，升0.34%，成交506,721手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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