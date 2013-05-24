技术分析：沪综指短调后料延续升势

作者/曾祥进

路透北京5月24日 - 中国股市沪综指.SSEC本周（5月20-24日）先扬后抑，大盘上攻2,300点后随即进入短线调整。沪指周内最高涨至2,314点，距离小双底形态的量度升幅目标2,340-2,350区域尚有一定距离，料大盘短线调整完毕后仍将延续升势，以最终达成该量度升幅目标。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

**短期走势(日线图): (r.reuters.com/byb48t)

从K线形态看，沪指本周为冲高之后的短线震荡调整走势，周五股指在10日均线附近获得技术支撑后，收报反弹阳线，显示多空已在2,280点附近达成均衡，短线回调目标基本达成，股指料等待外围形势趋稳后结束调整并再度上行。

短线技术指标方面，沪综指日KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）仍处于强势区，MACD（指数平滑异同移动平均线）红柱随大盘调整有所缩短，但仍处于正值，短多格局在技术上得以维系，而BOLL（布林通道）指标显示，股指在上涨触及上轨后回落，以为下一轮走升留出技术空间。

从形态上看，上周形成的小双底形态带量突破有效，短线股指的回撤可视为突破该形态后的技术回抽确认，目前10日均线已上移接近2,280点，大盘在该点位附近完成调整的可能性较大，待多头整理夯实后有望发起新一轮上涨行情。

本周除周五外，沪股日成交金额均超过一千亿元，整体走势的价量配合情况良好，料对后续行情构成积极效应。而在中国整体经济仍面临一定下行压力背景下，中国股市此轮上涨的性质或仍仅为依靠流动性支持的资金推动型行情。

**较长期走势(月线图): (link.reuters.com/cyb48t)

沪股至本周已连续上扬四周，本周周K线为小高位十字星，显示从中线角度看，股指逐渐遭遇较大技术阻力，同时20周均线目前正处于2,284点左右，对大盘仍形成牵扯，该点位附近的压力有待持续化解。

技术指标方面，周KDJ低位金叉后继续上行，RSI保持在中值区域运行，MACD即将出现金叉，整体继续得到改善，而DX（趋向指标）本周开始掉头上行，显示周线级别的上涨趋势逐步得到确认，这将为全月走势奠定良好基础。

从一个更为长期的角度看，月线图显示，沪股目前已经形成一个5%左右涨幅的月K线形态，目前正面临5月均线（2,290点）和2009年头部以来形成的中长期下跌趋势线的双重压力，故大盘在2,300点上下出现震荡极为正常，因09年以来的中长期下跌趋势要得到彻底扭转，多空围绕该点位的争持将不是一个短期就能完结的过程。(完)

(审校 林高丽)

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