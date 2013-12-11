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中国财经 | 2013年 12月 11日 星期三 15:30 BJT

沪综指收挫1.5% 创一个月最大跌幅

路透北京12月11日 -中国股市沪综指周三收挫1.5%，创一个月最大单日跌幅。分析师表示，市场对中国下调明年经济增长目标预期较为强烈，在金融地产等权重股领跌下，盘面呈现大面积普跌局面，短期大盘料仍以调整为主。

沪综指.SSEC收报2,204.166点，跌33.326点或1.49%，此前最大单日跌幅为11月13日的1.83%；上证A股今日成交额942亿元人民币，上日为952亿元。上证金融地产行业指数.SSEFN今日收跌2.09%。

“近期中央文件明确不能搞地区生产总值(GDP)及增长率排名，使投资者对周期股未来走势感到担忧，技术上存在压力位。”太平洋证券研究院副院长张伟明称。

近期有关明年中国GDP增长目标到底是7%还是7.5%的讨论明显升温。不过来自政府或政府旗下智库的专家们一致认为：中国明年GDP增幅目标仍会维持在7.5%左右，与2013年保持一致。因为中国经济已经企稳，更没有理由下调明年增长目标。

沪深300指数.CSI300收报2,412.763点，跌1.65%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,421.2点，跌1.66%，成交575,244手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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