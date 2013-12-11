沪综指收挫1.5% 创一个月最大跌幅

沪综指.SSEC收报2,204.166点，跌33.326点或1.49%，此前最大单日跌幅为11月13日的1.83%；上证A股今日成交额942亿元人民币，上日为952亿元。上证金融地产行业指数.SSEFN今日收跌2.09%。

“近期中央文件明确不能搞地区生产总值(GDP)及增长率排名，使投资者对周期股未来走势感到担忧，技术上存在压力位。”太平洋证券研究院副院长张伟明称。

近期有关明年中国GDP增长目标到底是7%还是7.5%的讨论明显升温。不过来自政府或政府旗下智库的专家们一致认为：中国明年GDP增幅目标仍会维持在7.5%左右，与2013年保持一致。因为中国经济已经企稳，更没有理由下调明年增长目标。