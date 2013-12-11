沪综指收挫1.5% 创一个月最大跌幅

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京12月11日 -中国股市沪综指周三收挫1.5%，创一个月最大单日跌幅。分析师表示，市场对中国下调明年经济增长目标预期较为强烈，在金融地产等权重股领跌下，盘面呈现大面积普跌局面，短期大盘料仍以调整为主。
沪综指.SSEC收报2,204.166点，跌33.326点或1.49%，此前最大单日跌幅为11月13日的1.83%；上证A股今日成交额942亿元人民币，上日为952亿元。上证金融地产行业指数.SSEFN今日收跌2.09%。
“近期中央文件明确不能搞地区生产总值(GDP)及增长率排名，使投资者对周期股未来走势感到担忧，技术上存在压力位。”太平洋证券研究院副院长张伟明称。
近期有关明年中国GDP增长目标到底是7%还是7.5%的讨论明显升温。不过来自政府或政府旗下智库的专家们一致认为：中国明年GDP增幅目标仍会维持在7.5%左右，与2013年保持一致。因为中国经济已经企稳，更没有理由下调明年增长目标。
沪深300指数.CSI300收报2,412.763点，跌1.65%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,421.2点，跌1.66%，成交575,244手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。