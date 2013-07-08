沪综指收挫2.4% 受IPO最快将于月底重启消息冲击

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周一收跌2.4%，因有消息称IPO月底重启且或现批量发行。分析师称，IPO消息对市场有短期冲击，在数据、公司中报及有关政策等明确之前，市场仍将保持惯性震荡下行，或再次试探前低点1,849的支撑性。
沪综指.SSEC收报1,958.273点，跌48.926点，或2.44%；上周该指数累计上涨1.42%。上海A股今日成交额为671亿元人民币，昨日为750亿元。
“市场会通过一段时间的调整来消化股票供应量增加。“华西证券分析师毛胜称，经济数据是否超预期，以及中报陆续公布在即，均对短期市场走势产生影响。
周末有消息称，定稿后的新股发行体制改革方案将在7月20日前后公布，IPO(首次公开发行)最快将于7月底重启，且首批重启将采取批量发行的方式。
沪深300指数.CSI300收涨2.84%，报2,163.619点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,128.6点，跌2.17%，成交855,706手。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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