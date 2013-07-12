沪综指短线反弹达至第二目标位 后市料震荡

作者 曾祥进

路透7月12日电 - 中国股市沪综指.SSEC本周初段经快速下调后随即迅速弹升，发起第二轮反弹行情并完成目标升幅，由于多头能量得到集中释放，后市继续拓展上涨空间的机会已经不大，料随后将展开震荡走势。中线而言，股指仍处中长期下跌通道内运行，暂无趋势扭转讯号。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/xuz59t)

沪指本周初段一度出现较大调幅，但随后的升幅快速而凌厉，且伴随成交量的明显放大，显示在经过以空间换时间的调整后，大盘承接2,000点附近的蓄势调整，发动第二波反弹，最高升至2,092点，并已完成了技术面升幅目标（2,084）。短线看，股指上方将面临30日移动均线的下行压制，后市继续反弹的机会有限，后市料转入震荡走势。

黄金分割线图显示，本周股指已摸高至半分位2,080点附近，技术压力明显加大，继续拓展上行空间的机会不大，短线震荡虽可消化部分压力，但一旦无法有效突破半分位，获利卖压将快速集聚，从而导致震荡加剧，风险加大。

技术指标方面， KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）继续上行且未到达超买区域、MACD（指数平滑异同移动平均线）保持回升趋势，均显示短线行情不会立刻结束，但趋向指标（DX）则仍然向下，与大盘升势成背离态势，显示本周的上涨仍不具备持续性。从量能级别看，沪指周四单日成交达到1,300亿，较好的配合大盘完成第二波升幅目标，若量能仍能保持千亿级别，短线或仍有反复上试，区间震荡的个股机会。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/zuz59t)

沪综指本周连续第二周上扬，但在升至五周均线（2,055）之上后遭遇较大技术压力，最终收于其下，下周该线将下移至2,030点附近，股指料将受压。周线各技术指标的变化则不大，无法给出明确指引，大盘中线尚未摆脱弱势格局。

此外，连续两周的阳线累计升幅仅3%，股指在中长期下跌通道偏下轨位置处运行的格局仍在延续，中期再探底前期低点的机会仍大，若整体成交量水平从下周开始再度趋向萎缩，则短线的两轮反弹可视为为大盘未来的中期跌势积累下跌动量。(完)

(审校 林高丽)

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