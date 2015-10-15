沪综指收升2.3%至近两个月新高 资金面相对充裕个股普涨

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 中国股市沪综指周四收升2.3%至近两个月新高。分析师指出，今日大盘低开高走，市场资金面相对充裕，盘中个股普涨，股指收盘站至3,300点上方。昨日的盘中调整消化了部分获利盘压力，大盘继续依托5日均线延续反弹行情。
沪综指.SSEC收报3,338.07点，涨75.63点或2.32%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,619亿元人民币，上日成交3,297亿元。
“对流动性宽松预期的提高是一个（因素），再一个就是技术性的修复。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他并称，10月份以来，市场进入休整恢复期，投资者信心逐渐恢复，带动大盘进入反弹格局。当前市场整体流动性重归充裕格局，市场存在估值修复的需要。
上周国庆节后资金短暂波动但很快重归充裕格局，中国央行公开市场周四逆回购规模大幅缩量，本周则转为净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。
今日创业板指数收涨4.32%，两市百逾家个股收报涨停。
沪深300指数收报3,486.82点，涨 %；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,471.2点，涨2.43%，成交10,898手。130亿元额度的沪股通净买入4.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。