沪综指收升2.3%至近两个月新高 资金面相对充裕个股普涨

路透北京10月15日 - 中国股市沪综指周四收升2.3%至近两个月新高。分析师指出，今日大盘低开高走，市场资金面相对充裕，盘中个股普涨，股指收盘站至3,300点上方。昨日的盘中调整消化了部分获利盘压力，大盘继续依托5日均线延续反弹行情。

沪综指.SSEC收报3,338.07点，涨75.63点或2.32%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,619亿元人民币，上日成交3,297亿元。

“对流动性宽松预期的提高是一个（因素），再一个就是技术性的修复。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他并称，10月份以来，市场进入休整恢复期，投资者信心逐渐恢复，带动大盘进入反弹格局。当前市场整体流动性重归充裕格局，市场存在估值修复的需要。

上周国庆节后资金短暂波动但很快重归充裕格局，中国央行公开市场周四逆回购规模大幅缩量，本周则转为净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。

今日创业板指数收涨4.32%，两市百逾家个股收报涨停。

沪深300指数收报3,486.82点，涨 %；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,471.2点，涨2.43%，成交10,898手。130亿元额度的沪股通净买入4.5亿元。（完）