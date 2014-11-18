沪综指连续第二日收低 权重股利好兑现领跌大盘

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收低，权重股领跌大盘，成交量持续萎缩。分析师指出，沪港通启动后形成利好出尽的市场效应，蓝筹股短期有调整要求，料后市大盘维持小幅调整走势。
沪综指.SSEC收报2,456.366点，跌17.643点或0.71%，上证A股今日成交1,745亿元人民币，前一交易日成交1,990亿，较上一交易日减近二成。
“（沪港通）利好兑现之后，权重板块出现一定程度的回调，对指数形成一定拖累。”信达证券策略分析师艾宜称，临近年底机构资金开始进行结算并对明年进行布局，可能会出现一定的套现压力。
信达证券报告指出，A股与H股价格接近的个股主要是金融、材料和工业等蓝筹股，这些个股普遍估值较低，具备一定的配置价值，尤其是金融股。但考虑到交易成本，沪港通对近期A股市场尤其是低估值个股价格的正向推动比较有限。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.81%；中国银行(601988.SS)收跌2.98%，大秦铁路(601006.SS)收低4.16%。
沪深300指数.CSI300收报2,541.416点，跌1%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,550.2点，跌0.98%，成交280,560手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用48.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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