沪综指震荡近收平 经济数据公布前投资者谨慎观望

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京6月9日 - 中国股市沪综指周一收市近收平。今日全天大盘在窄幅区间震荡，成交量保持低迷。分析师指出，近期走势涨跌互现，投资者对后市大多持谨慎观望态度，明日即将公布的物价数据与IPO进度可能打破市场的弱平衡。
沪综指.SSEC收报2,030.502点，涨0.546点或0.03%，上证A股今日成交额551亿元人民币，上日为551亿元。
“市场对经济的预期还是不冷不热，对政策的预期也是不温不火，这样的话市场上涨没有什么持续性，下跌也没有持续性。”方正证券策略分析师陈敏称，当前市场依然难以摆脱低迷的量能。
周末公布的贸易数据显示，中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。
沪深300指数.CSI300收报2,134.281点，跌0.02%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,125.6点，跌0.10%，成交774,432手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。