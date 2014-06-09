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中国财经 | 2014年 6月 9日 星期一 15:14 BJT

沪综指震荡近收平 经济数据公布前投资者谨慎观望

路透北京6月9日 - 中国股市沪综指周一收市近收平。今日全天大盘在窄幅区间震荡，成交量保持低迷。分析师指出，近期走势涨跌互现，投资者对后市大多持谨慎观望态度，明日即将公布的物价数据与IPO进度可能打破市场的弱平衡。

沪综指.SSEC收报2,030.502点，涨0.546点或0.03%，上证A股今日成交额551亿元人民币，上日为551亿元。

“市场对经济的预期还是不冷不热，对政策的预期也是不温不火，这样的话市场上涨没有什么持续性，下跌也没有持续性。”方正证券策略分析师陈敏称，当前市场依然难以摆脱低迷的量能。

周末公布的贸易数据显示，中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。

沪深300指数.CSI300收报2,134.281点，跌0.02%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,125.6点，跌0.10%，成交774,432手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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