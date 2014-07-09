沪综指收挫1.2% 创近三周最大单日跌幅

路透北京7月9日 - 中国股市沪综指周三放量收挫1.2%创近三周最大单日跌幅。今日公布6月份物价数据显示通胀温和偏低但需求改善有限，而新股在连续涨停之后走势现分化，卖压开始显现，午后大盘加速下行。分析师指出，经济数据显示经济增长仍有隐忧，中小市值个股套现压力加大，导致大盘出现调整。

沪综指.SSEC收报2,038.612点，跌25.409点或1.23%，此前最大单日跌幅为6月19日的1.55%；上证A股今日成交971亿元人民币，上交易日为815亿元。

“今天市场调整有两个因素，第一就是数据实际上并不好，第二是最高层开始强调改革，改革对市场来说短期是有阵痛的。”湘财证券策略分析师助朱礼旭称。

他并表示，数据整体上对市场影响偏负面，PPI降幅虽因翘尾因素有所收窄，但环比仍在下降，显示工业生产领域还是较为低迷。

中国6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，工业品出厂价格指数（PPI）同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。

中国国家主席习近平周二强调，要加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，推动使市场在资源配置中起决定性作用，遵循经济规律科学发展，遵循自然规律可持续发展。

今日9只最近上市的新股走势出现明显分化，部分个股高位放量震荡，卖压有所放大。朱礼旭指出，目前市场对新股炒作更注重基本面情况，新股经过上市集体暴炒后必然出现分化行情。

莎普爱思(603168.SS)、富邦股份(603168.SS)、飞天诚信(300386.SZ)、一心堂(002727.SZ)涨停报收，今世缘(603369.SS)、依顿电子(603328.SS)分别收跌7.74%和5.27%。

沪深300指数.CSI300收报2,148.710点，跌1.46%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,134.6点，跌1.44%，成交534,962手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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