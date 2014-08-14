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中国财经 | 2014年 8月 14日 星期四 15:10 BJT

沪综指收跌 有色、钢铁等资源类股跌幅居前

路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周四收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前。分析师指出，信贷数据公布后，央行的解读报告为市场注入了信心，稳定了市场预期，目前大盘处于调整蓄势的过程中。

沪综指.SSEC收报2,206.466点，跌16.411点或0.74%，上证A股今日成交1,414亿元人民币，上交易日为1,462亿元。

”受到7月份信贷数据超预期回落影响，周三盘面出现大幅的下挫，此后一个半交易日基本市场都处在一个再度调整蓄势的状态。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。

他认为，周期性行业本身没有根本改善，产品价格处于回落状态，在投资增速和工业增加值再度下行的背景下，周期股的调整还是符合预期的。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.03%；抚顺特钢(600399.SS)跌停报收，锡业股份(000960.SZ)收跌7.20%。

中国人民银行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

沪深300指数.CSI300收报2,335.945点，跌0.97%；沪深300指数期货主力8月合约CIFU4尾盘报2,342.0点，跌0.94%，成交637,872手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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