沪综指收跌 有色、钢铁等资源类股跌幅居前

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周四收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前。分析师指出，信贷数据公布后，央行的解读报告为市场注入了信心，稳定了市场预期，目前大盘处于调整蓄势的过程中。
沪综指.SSEC收报2,206.466点，跌16.411点或0.74%，上证A股今日成交1,414亿元人民币，上交易日为1,462亿元。
”受到7月份信贷数据超预期回落影响，周三盘面出现大幅的下挫，此后一个半交易日基本市场都处在一个再度调整蓄势的状态。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。
他认为，周期性行业本身没有根本改善，产品价格处于回落状态，在投资增速和工业增加值再度下行的背景下，周期股的调整还是符合预期的。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.03%；抚顺特钢(600399.SS)跌停报收，锡业股份(000960.SZ)收跌7.20%。
中国人民银行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。
沪深300指数.CSI300收报2,335.945点，跌0.97%；沪深300指数期货主力8月合约CIFU4尾盘报2,342.0点，跌0.94%，成交637,872手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。